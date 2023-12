Suburra | il film è adatto ai bambini?

Leggi su screenworld

(Di martedì 12 dicembre 2023)non è unaia causa delle scene violente, con nudità e uso di droghe, oltre a svariate tematiche adatte a un pubblico maturo, o magari a ragazzi almeno semi maggiorenni. Ecco tutti i motivi per i qualinon è assolutamentea dei, nemmeno se accompagnati da un adulto. La storia delruota attorno alla criminalità di Roma Capitale, in cui la narrazione comincia. Un politico di centro destra sta avendo un rapporto sessuale con due escort, con largo uso di droghe finché una delle due ragazze muore per overdose. Ed ecco che l’uomo si rivolge a un criminale locale tramite un contatto, facendo sparire il cadavere della povera mal capitata. Spadino Anacleti (Giacomo Ferrara), il rom che si occupa del corpo ...