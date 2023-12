Striscia la Notizia | Brumotti aggredito a Napoli | “Ho rischiato il linciaggio”

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) Momenti di paura ieri sera aper il popolare inviato dila, Vittorioche stava realizzando un’inchiesta sullo spaccio al Parco Topolino, nel quartiere Ponticelli zona est della città.ladurante un’inchiesta sullo spaccioè stato protagonista di una violenta aggressione durante la realizzazione del servizio, che andrà in onda nei prossimi giorni ala. E’ dovuto scappare e trovare riparo in un sottoscala per poi essere messo in salvo dai carabinieri intervenuti in soccorso. A rendere noto quanto accaduto il noto programma satirico di Canale 5. “Hoil ...