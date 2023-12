Stelle cadenti sull’Italia | ecco quando vederle

Leggi su zon

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pioggia di, infatti, nel mese di Dicembre, come ogni anno, si manifesta nel cielo uno dei più spettacolari sciami meteorici di cui possiamo godere: le Geminidi. Quest’anno il picco massimo della pioggia di “” si verificherà nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14, come specificato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI). Cosa sono le Geminidi? Le Geminidi sono uno sciame meteorico annuale causato dall’asteroide 3200 Phaethon. Sono attive dal 3 al 19 dicembre, col picco tra il 13 e 14 dicembre; sembrano partire da un radiante situato qualche grado nord/ovest di Castore, la stella alpha della costellazione dei Gemelli; col passare dei giorni si sposta da nord/ovest verso est. La sua sigla internazionale è GEM.la Terra si trova in ...