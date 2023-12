Stellantis | L’intelligenza artificiale arriva al fianco degli E-sellers

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Il team di E-di, nei primi 11 mesi del 2023 è stato contattato da 430.000 le persone che si sono rivolte ai consulenti di vendita online, con una media di 1.500 contatti al giorno. Di queste circa 205.000 erano in “finestra d’acquisto”, di cui quasi il 50% ha deciso di iniziare online il processo di acquisto e di completarlo in concessionaria in un secondo momento.Italia ha deciso di supportare il teamE-con(AI). Ciò garantisce che le richieste dei potenziali clienti vengano affrontate prontamente, fornendo risposte in tempo reale e portando ad una maggiore soddisfazione del cliente. L’AI non si sostituisce agli E-ma funge da copilota, permettendo ...