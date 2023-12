(Di martedì 12 dicembre 2023) b"Vi sembrerà strano ma no, non sono arrabbiato". Dejanrisponde al telefono di buon mattino, quando Budapest è coperta da una coltre di neve e sono passate solo poche ore dalla cocente ...

News su Stankovic: 'Italiano grandioso, ma questa volta lo batto'

Stankovic: 'Italiano grandioso, ma questa volta lo batto'

Diceva,, di aver creato tanto e raccolto poco. Un po' come i viola "Vincenzo ne sa qualcosa lui, come noi, spesso ha seminato molto e raccolto una miseria, compresa la gara con la Roma. ...

STANKOVIC A FV: "VIOLA, UN PUNTO NON MI BASTA. ITALIANO LAVORO IMMENSO: PUÒ ANDARE IN CHAMPIONS" Firenze Viola

Ex Sampdoria, Vincenzo Italiano elogia Dejan Stankovic. Le parole ClubDoria46.it

Stankovic: "Italiano grandioso, ma questa volta lo batto"

Viola già qualificata, al Ferencvaros basta non perdere: "Vincenzo fa un lavoro grandioso: dovrebbe avere otto punti in più" ...

STANKOVIC A FV: "VIOLA, UN PUNTO NON MI BASTA. ITALIANO LAVORO IMMENSO: PUÒ ANDARE IN CHAMPIONS"

La nottata, alla fine, è passata più leggera del solito. Strano a dirsi per un tipo tosto come Dejan Stankovic, che in cuor suo difficilmente avrà digerito a pieno la ...