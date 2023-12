Stalking a scuola | preside indagato

(Di martedì 12 dicembre 2023) Veleni in un noto istituto tecnico cittadino, dove tre insegnanti hanno denunciato ile la sua vice per pressioni e ingerenze mirate a spegnere i "gossip". Contestato anche l'abuso d'ufficio.

Veleni in un noto istituto tecnico cittadino, dove tre insegnanti hanno denunciato il preside e la sua vice per pressioni e ingerenze mirate a spegnere i "gossip". Contestato anche l'abuso d'ufficio.

Stalking sul lavoro: "Minacce ai colleghi per scoprire chi parlava di un flirt a scuola" LA NAZIONE

La storia di una 14enne vittima di abusi. La mamma: “Lo stalker è libero, mia figlia deve fare 60 chilometri per andare a scuola” Orizzonte Scuola

Il marito le rompe il naso, lei fugge con il bimbo di 4 anni in braccio e si rifugia nella caserma dei carabinieri. L'uomo arrestato

Con il volto tumefatto per le botte appena prese dal marito e in braccio il figlio di 4 anni si è presentata nella caserma dei carabinieri di Giulianova per chiedere aiuto dopo essere ...

