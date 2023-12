“Spirito e popolo” Libro

Leggi su noinotizie

Tre personaggi ispirano l'EuPolitica partendo dall'esperienza cristiana: Papa Francesco, Aldo Moro e Don Milani. Da qui nasce l'idea di, in libreria con la casa editrice Nuova Palomar, come saggio che raccogliesse i diversi scritti dell'autore Angelo Lucarella riguardo al rapporto che fede e politica possono esprimere verso l'affermazione della pace. L'enciclica Fratelli Tutti, le famose convergenze parallele morotee e il motto I care di milaniana memoria sono solo alcune delle gocce di cristianità a cui Lucarella fa richiamo per giungere al concetto di EuPolitica che, come l'autore stesso definisce, "non appartiene al futuro, non è il presente e non nasce dal passato. Semplicemente trascende luoghi, persone e tempo. È complessa ma, come l'universale, è l'unica via su cui l'umanità può ritrovarsi costantemente ...