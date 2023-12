Spider-Man | Across the Spider-Verse | il regista era preoccupato di lavorare con un animatore di 14 anni

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il co-di "-Man:the" eradicon undi 14per una sequenza del film. In una sequenza di-Man:theviene mostrato un universo fatto interamente di LEGO. L'idea è venuta ai produttori dopo aver visto un fan trailer su YouTube realizzato da Preston Mutanga, un ragazzino di 14; quest'ultimo è stato addirittura ingaggiato da Sony Pictures Animation per realizzare la scena nel film. Parlando con Total Film, il co-Joaquim Dos Santos ha parlato del processo dietro ...

Il co-regista di "Spider-Man: Across the Spider-Verse" era preoccupato di lavorare con un animatore di 14 anni per una sequenza del film.