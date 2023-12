Spegne con l’estintore la lampada ebraica accesa in Parlamento per l’Hannukkah | la follia di un deputato dell’estrema destra polacca – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) Grzegorz Braun,polacco del partito di estremaConfederazione Libertà e Indipendenza, ha spento conla menorah – il candelabro simbolo dell’ebraismo – che era statanel corridoio delin occasione della festadell’Hanukkah. A testimoniare quanto accaduto sono numerosiche in queste ore stanno circolando sui social. Il gesto, infatti, è stato trasmesso in diretta televisiva dalle reti che stavano seguendo l’evento. Durante quest’ultimo i deputati hanno posto delle domande al nuovo premier Donald Tusk dopo che lo stesso in mattinata ha presentato le linee guida del suo governo. Sollecitato sul suo gesto estremo, Grzegorz Braun ha tentato di dare delle spiegazioni in aula, ma il presidente Sejm Szymon Holownia ha ...