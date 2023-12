Specchia | “Mazzarri eredita i disastri di Garcia Kvaratskhelia non si è ancora abituato all’Italia”

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’ex allenatore Paolosi è soffermato sull’adattamento die sul nuovo operato di Walter. L’ex allenatore Paolo, ospite ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport, ha espresso le sue opinioni sul momento attuale del Napoli, evidenziando le sfide che il giovane talentosta affrontando nel contesto del calcio italiano.alle prese con le “maniere forti” degli avversari italianiha sottolineato che il giocatore georgianosta attraversando un periodo di adattamento difficoltoso in Italia. Il commento dell’allenatore si è focalizzato sul fatto che il talento del giocatore sta incontrando difficoltà a gestire le tattiche più aggressive dei ...

Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Sporting Braga ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Bisogna disputare una bella partita. Domani servirà maggiore attenzione sulla fase difensiva, la squadra ...

