SOS assicurazioni auto | è arrivata la stangata

(Di martedì 12 dicembre 2023) La RC, obbligatoria per legge, è aumentata in media di 388 euro nel mese di ottobre. A fare i conti è stata l‘Ivass, l’Authority che supervisiona il mondo delle polizze per conto di Bankitalia. Lasu base annua è pari al 7,9% in termini nominali al 6,2% in termini reali. Non solo, sfogliando l’indagine dell’Ivass si scopre come il differenziale tra il premio pagato da unmobilista di Napoli e quello corrisposto da uno di Aosta è pari a 239 euro, stabile ma elevatissimo. Così come resta in genere più salata la polizza Rc al Centro e al Sud rispettivamente con un costo medio di 424 e 413 euro. Fino a qui l’Ivass. Alzano subito la voce i consumatori che con il Codacons denunciano un aumento di 28 euro a polizza rispetto allo scorso anno e salasso per i 43 milioni di veicoli circolanti, di cui circa 32 milioni vetture, ...