Sondaggio Mentana | c’è chi festeggia e chi si dispera | ecco tutte le cifre

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fratelli d’Italia si conferma primo partito, mentre sale la Lega e scende il Movimento 5 stelle. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalrealizzato da Swg per il TgLa7, illustrato da Enrico. Il partito di Giorgia Meloni, in particolare, acquista uno 0,1% di consensi rispetto a una settimana fa e sale così al 28,2. Al secondo posto, come sempre, c’è il Partito democratico di Elly Schlein al 19,6%, dopo aver guadagnato uno 0,3 in sette giorni. In calo i grillini di Giuseppe Conte, che perdono lo 0,3 e scendono così al 16,4, allontanandosi sempre di più dai dem.A seguire ci sono la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,2% in una settimana e si porta così al 9,4; e Forza Italia che si attesta, nonostante una leggera flessione (-0,1), al 7,2%. Per quanto riguarda i partiti minori, ci sono Azione di Carlo Calenda al 3,6 (-0,2), ...