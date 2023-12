Sondaggi politici elettorali oggi 12 dicembre 2023 | continua a scendere la fiducia nel governo Meloni | il 51 | 8% non ne ha

Leggi su tpi

(Di martedì 12 dicembre 2023)12– Scende ladegli italiani in Giorgiae nel suo. È quanto emerge da uno Dire-Tecnè condotto tra il 6 e 7, secondo il quale lanelè al 41,2 percento, un calo di 0,3 punti percentuali. Coloro che non hannosono più della metà (51,8%), un incremento di +0,2% nell’ultima settimana. Per quanto riguarda la presidente del Consiglio, il 48,8 percento degli intervistati dice di non averein Giorgia(+0,2% rispetto alla ...