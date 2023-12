Sondaggi elettorali Tecné | giù tutti i maggiori partiti

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 12 dicembre 2023) Scende ancora anche la fiducia in Meloni, ora al 46% È di mezzo punto il calo complessivo dei treitaliani secondo gli ultimidi. Se Fratelli d’Italia perde un decimale e va al 28,7%, Pd e Movimento 5 Stelle scendono ognuno dello 0,2% e sono al 19,2% e al 15,9%. Forza Italia, invece, è ferma a un ottimo 9,9% e come nelle altre edizioni supera la Lega, anch’essa in discesa, di uno 0,1%, all’8,5%. Pergli altri, invece, prevale il segno più. Azione torna al 4%, e dietro di esso Sinistra Italiana e Verdi salgono al 3,4%, mentre +Europa al 2,6%. Su anche Italia Viva, ora al 3,1%. Tutte le liste più piccole sono insieme al 4,7%....