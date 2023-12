Sonda spaziale Hera | pronti a volare i pannelli fotovoltaici di Leonardo

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ididella missionedell'Esa hanno completato tutti i test e sono. La missionedell'AgenziaEuropea andrà nello spazio per incontrare un'asteroide per la difesa planetaria. Le ali disaranno ora conservate al sicuro, in attesa di dispiegarsi dopo il lancio nel 2024.