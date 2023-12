Solo immagine come Zanetti o braccio armato alla Nedved | cosa sarà Ibrahimovic dietro la scrivania del Milan?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Zlatanstrettouna. Dove le giocate geniali sono molto più complesse e le bizze si pagano a caro prezzo. L’annuncio del ritorno dello svedese alè stato accolto in pompa magna, se non altro per il momento delicatissimo che attraversano i rossoneri, con Stefano Pioli sulla graticola e con la zona scudetto lontana 9 punti. “Ibra torna per dare quella scossa necessaria per cambiare la stagione”: questa è la narrazione comune. Potrebbe pure funzionare, ma poi? Qualeil reale compito diall’interno della società? Difficile immaginarlo confinato al ruolo di uomo-, se si vuole usare un termine gentile. Quella parte la recita con successo solamente Javier, vicepresidente ...