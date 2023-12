Softlab | cassa prorogata | Fiom-Cgil “ora urgono commesse”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSaràlaintegrazione per i lavoratori della sede casertana di, azienda di informatica presente in tutta Italia. E’ emerso dall’incontro tenuto dai sindacati al Mimit (Ministero Imprese e Made in Italy), in cui si è deciso in primis di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori, essendo laintegrazione in scadenza al 31 dicembre prossimo. Saranno quindi avviate le procedure per prorogare la cig, ma il risultato non tranquillizza lavoratori e sindacati, che chiedono certezze per il futuro, visto che i circa 230 dipendenti della sededi Maddaloni (in tutta Italia l’azienda ha circa 700 dipendenti), da quando sono stati assunti qualche anno fa, non hanno in pratica mai lavorato, restando quasi sempre in...