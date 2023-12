(Di martedì 12 dicembre 2023)diha decisamente sorpreso tutti al banchetto per i Premi Nobel che si è tenuto a Palazzo Reale. La Principessa ha indossato un magnificoconche ha stregato tutti gli ospiti, oltre al suo bellissimo marito, il Principe Carlo Filippo. È bastato riciclare il suoda sera del 2017, firmato Ida Lanto, per mettere in ombra anche la protagonista della serata, sua cognata e futura Regina Vittoria.diritocca l’da sera, magnifica: voto 9 Se per la prima cena di gala in occasione dei Nobeldiin nero è apparsa con un look dimesso, è riuscita a riscattarsi a pieni di voti nella serata dell’11 ...

Premio Nobel 2023, tutti i look delle reali svedesi alla cena del re

Benché l'evento privato sia considerato privato, la serata per la regina Silvia, per la principessa ereditaria Victoria e perdiè comunque un'occasione per vestirsi a festa e per tirare ...

Premio Nobel 2023, tutti i look delle reali svedesi alla cena del re Vanity Fair Italia

Sofia di Svezia, abito rosso fuoco (riciclato) e scollatura a cuore: pagelle DiLei

Premio Nobel 2023, tutti i look delle reali svedesi alla cena del re

Benché l'evento privato sia considerato privato, la serata per la regina Silvia, per la principessa ereditaria Victoria e per Sofia di Svezia è comunque un'occasione per vestirsi a festa e per tirare ...

Premio Nobel 2023, i reali svedesi ma non solo: tutti i look dei protagonisti

A Stoccolma hanno sfilato le reali con abiti fiabeschi e tiare accanto alle premiate in abito lungo mentre a Oslo per la consegna del Nobel per la pace ai figli di Narges Mohammadi si sono preferiti a ...