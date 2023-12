Smarrito al lussuoso hotel Ritz | viene ritrovato in un sacchetto dell’aspirapolvere | l’incredibile storia dell’anello da 750 000 euro

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 Non capita tutti i giorni di ritrovare tra lo sporco e i detritiun anello del valore monstre di 750.000e invece è esattamente quello che è successo nell’, uno dei più eleganti e prestigiosi alberghi di Parigi. Protagonista di questa, che per fortuna ha avuto un lieto fine, è una ricca manager malese che aveva deciso di trascorrere qualche giorno nel prestigioso albero parigino, ma le cose non sono filate per il verso giusto. La donna venerdì scorso si è infatti accorta di averil suo anello nell’albergo e non era certo un anello da poco, considerando che aveva un valore di ben 750.000. La scomparsaLa turista malese, arrivata a Parigi ...