Skateboard | qualificazioni olimpiche al via a Tokyo | tutti gli azzurri ancora in corsa per Parigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dic. - (Adnkronos) - Entrano nel vivo aledelloing Street, con gli atletiinper un posto al sole ai Giochi 2024 della prossima estatena. La squadra italiana del ct Mattia Restante si presenta aiing street world Championship 2023 con i nostri tre skater di punta: Giuseppe Cola, Agus Aquila, Asia Lanzi. Competizione in programma fino a Domenica 17 dicembre. Da domani, mercoledì 13 dicembre, si inizierà a fare sul serio, dopo le practice dei giorni scorsi. A partire dalle 9.00 (01:00 di questa notte in italia) all'Ariake Coliseum della capitale giapponese in scena il turno di qualifiche femminili. Asia ...