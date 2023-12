Skateboard | Mondiali street | tre azzurri in gara a Tokyo

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) All’Ariake Coliseum diè tutto pronto per l’inizio dei Campionatidiing. L’appuntamento nella capitale giapponese è valido come tappa di qualifica per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. L’Italia è presente in terra nipponica con tre, tutti ancora in piena corsa per tentare di ottenere il biglietto per la prossima Olimpiade. In campo femminile il nostro Paese si affida ad Asia Lanzi, già presente nella spedizione di2020 e attuale numero 47 della classifica olimpica. Tra gli uomini, invece, presenti Agustin Aquila e Giuseppe Cola, rispettivamente numero 48 e numero 73 della graduatoria a cinque cerchi. La competizione, dopo i primi allenamenti effettuati nei giorni scorsi, scatterà ufficialmente tra domani e giovedì, giornate ...