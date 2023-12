Simeone | «Un giorno tornerò ad allenare in Italia | prima o poi arriverà questa possibilità»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 dicembre 2023) La conferenza stampa di Diego, allenatore dell’Atletico Madrid, alla vigila della partita di Champions contro la Lazio è durata appena sette minuti. «Non dimenticherò mai i biancocelesti per quello che mi hanno dato. Amo molto la Lazio. Sono felice che entrambi i club hanno già superato il turno». Sulla partita: «Se farò dei cambiamenti nella formazione? Valuteremo di volta in volta, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Adesso siamo in fiducia e siamo cresciuti. Al Metropolitano abbiamo una tifoseria straordinaria: ci danno energia, li sentiamo vicini, abbiamo bisogno di loro. La partita con la Lazio sarà difficile: cercheremo di portarla dalla nostra parte sfruttando i loro punti deboli. Morata è probabilmente in uno dei suoi momenti migliori, sta avendo continuità: è tutto merito suo. Non c’è la mia influenza». Le parole di ...