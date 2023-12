Simbolo imbarazzante della sinistra Gino Cecchettin | l' attacco di Feltri

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023)è diventato illotta al patriarcato. Nel suo editoriale pubblicato su Il Giornale del 12 dicembre, però, Vittoriomette in dubbio la sua posizione di presunta autorevolezza nel commentare tali tematiche. "E' alquantoche il nuovonell'ambitolotta al patriarcato (che non c'è) abbia sulla rete ciarlato di posizioni sessuali, sue performance personali tra le lenzuola, tanga, mani nelle mutande e roba simile.non ha smentito che il profilo, che è stato chiuso e rimosso, sia riconducibile proprio a lui. Quindi, come tu dici, dobbiamo presumere che, in effetti, sia stato proprio egli l'autore di certe battutacce fin ...