Siena | cade da un' impalcatura | morto operaio 24enne

(Di martedì 12 dicembre 2023) A causa di un incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Gaiole in Chianti () ha perso la vita undi 24 anni. Secondo quanto emerso, il giovane è caduto da un'da un'altezza di circa 10 metri. L'incidente è avvenuto nei pressi di un'azienda agricola in località Terrazze di Adine. L'subito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori in ambulanza, i vigili del Fuoco ed il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). Intanto sono stati disposti gli accertamenti per stabilire cause, dinamica e circostanze specifiche dell'incidente.