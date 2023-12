Siena | cade da impalcatura | morto operaio 24enne

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Infortunio mortale in un'azienda agricola in località Terrazze di Adine, nel comune di Gaiole in Chianti (). Unha perso la vita dopo una caduta da un'da un'altezza di circa 10 metri. Sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle 17, sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ambulanza della Misericordia di