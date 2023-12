Siena | cade da impalcatura | morto operaio 24enne

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 dicembre 2023) L'incidente mortale in un'azienda agricola di Gaiole in Chianti. Il giovane è caduto mentre stava montando alcuni pannelli di copertura, uno dei quali l'avrebbe schiacciato Infortunio mortale in un'azienda agricola in località Terrazze di Adine, nel comune di Gaiole in Chianti (). Unha perso la vita dopo una caduta da un'da