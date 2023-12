Siciliani e calabresi dovranno pagare un pezzo di Ponte. Per fare un piacere a Salvini

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sforbiciata ai Fondi di Sviluppo e Coesione per le due regioni: taglio di 2,3 mld. Altri 718 milioni presi dalla quota per i ministeri. E' il quarto emendamento governativo alla legge di Bilancio che riduce gli oneri a carico dello Stato per l'opera, mantenendo lo stanziamento invariato