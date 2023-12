(Di martedì 12 dicembre 2023) Assenze pesanti in casa Roma e Milan nel prossimo turno di campionato E' terminata ieri sera ladiA e già i fantallenatori stanno già pensando alle sfide in programma nel prossimo turno di campionato a partire da venerdì con l'anticipo Genoa-Juventus. Sono otto i calciatori che salteranno ladi campionato

News su Serie A, gli squalificati della 16esima giornata

Borse europee toniche. A Milano corre Banco BPM dopo il piano

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente .acquisti interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri ... consolidando ladi tre ...

In macOS 14.2 di serie gli sfondi Scrivania dei nuovi Mac macitynet.it

‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, gli 883 diventano una serie: gli amici Pezzali e Repetto avranno il volto di Eli… la Repubblica

Pozzallo. Approvato in sede europea il Piano PAESC

È stato approvato in via definitiva il Piano di Azione per l’Energia e per il Clima - PAESC in sede comunitaria, da parte del JRC (Joint Research Centre), che costituisce il Centro Comune di Ricerca d ...

Roma-Sheriff, le probabili formazioni: c'è Lukaku, Belotti in pressing. A centrocampo confermato Pellegrini

Giovedì la Roma disputerà l’ultima partita del girone di Europa League. Quasi impossibile raggiungere il primo posto che dista due lunghezze e che è occupato dallo ...