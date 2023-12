Serie A | Casini | «Lavoriamo a nuove regole come i cambi volanti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le parole di Lorenzo, presidente della LegaA, su dellepossibilida introdurre nel campionato Il presidente dellaA, Lorenzo, ha parlato a margine di un evento all’UniCamillus. LE PAROLE – «Troppe 20 squadre inA? Si tratta dello stesso numero di Liga e Premier, ridurre le squadre e quindi le partite vorrebbe dire far giocare meno i grandi club. Bisognerebbe invece lavorare sulle modifiche alledel gioco, quindi, sostituzioni temporanee, aumento delle sostituzioni: questo perché nel breve periodo le partite non diminuiranno. Non so se ha ancora senso lo spezzatino delle partite sparse dal lunedì al venerdì. Sarebbe meglio tornare alla ...