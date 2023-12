Serie A 2023 2024 | giudice sportivo | Lukaku squalificato per una giornata

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Unadi squalifica per Romelu, attaccante della Roma, reso responsabile di “un grave fallo di gioco” ai danni dell’attaccante Christian Kouame nel corso della partita tra giallorossi e viola nell’ultimo turno diA. L’attaccante di Josè Mourinho salterà la prossima sfida contro il Bologna, ma sarà a disposizione per il match contro il Napoli in programma nel diciassettesimo turno. Squalifica di un turno e ammenda di 3.000 euro a Federico Fazio (Salernitana) “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara, una critica irrispettosa avvicinandosi al Quarto Ufficiale in modo scomposto”. Tra gli altri squalificati, Calabria (Milan), Zalewski (Roma), Duda (Verona), Tressoldi (Sassuolo), Ferreira (Udinese), Gonzalez (Lecce). Simone Michelassi (Fiorentina, operatore sanitario) e Massimiliano Sigolo ...