News su Sempre infortunato? Sanches (Roma) ha una sua teoria: “Sono maledetto”

Roma, il turista caduto a Termini: "Se avessi avuto un infarto sarei morto, il 118 diceva sempre 'arriviamo'"

L'uomo si èa una gamba e in suo soccorso sono intervenuti gli agenti della Polfer; ... Non solo lui, in tanti hanno cercato di contattare il numero di emergenza, ma la risposta era...

Sempre infortunato Sanches (Roma) ha una sua teoria: “Sono maledetto” Pianeta Milan

Altri crociati - Sits sempre infortunato, solo panchina per Vaglica Parma Live

Grassi sempre presente. Dietro Luperto non sbaglia

Prova opaca per Cancellieri, sottotono Maleh, Bereszynski soffre Banda. Kovalenko inizia nel vivo del gioco, poi cala. Buon impatto di Marin.

Turista caduto a Termini, tre ore per l'ambulanza: «Ci sono volute 24 chiamate, dicevano sempre "arriviamo"»

«Mia moglie è inciampata sulle scale mobili e per mantenerla sono rotolato all'indietro. per fortuna non ho sbattuto la testa» ...