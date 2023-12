Selvaggia May | la studentessa di medicina con la passione per le borse

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nome: AlessiaCognome: MigliavaccaAnno di nascita: 1994Città: PaviaPiattaforme: Instagram, TikTokCategoria: Reseller Chi èMayMay, il cui vero nome è Alessia Migliavacca, è unadie una reseller didi lusso. Nata a Pavia nel 1994, ha iniziato a comprare e rivendere online per puro caso fino a scoprire l’immensa risorsa che i social rappresentano: in poco tempo Alessia ha visto incrementare le sue interazioni, intuendo che quella fosse la strada giusta per intraprendere una vera e propria attività. Ha creato il suo profilo Instagram nel 2016 e il suo profilo TikTok nel 2020, dove ha iniziato a condividere i suoi acquisti, le sue recensioni e i suoi consigli sul mondo delledi lusso. In poco tempo ha conquistato una vasta ...