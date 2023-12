“Sei come il cacio sui maccheroni” | sai cosa vuol dire e perché si dice così?

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Seiilsui” è un’espressione dialettale romana che affonda le sue radici nel Medioevo. LEGGI ANCHE – Sai perchè si‘Non c’è trippa per gatti’? Eccoc’entra il bilancio del Comune di Roma Il significato del detto “seiilsui” “Seiilsui” è un’espressione usata frequentemente a Roma e nelle zone adiacenti da molti secoli. Un modo dimolto conosciuto anche fuori dai confini della Capitale, a testimonianza di quanto sia diffuso. Il suo significato è molto semplice ed è da ricercare nella tradizione culinaria romana. Si sa che la coppia formata da pasta e formaggio riscuote grande successo. Da ...

Ex scali ferroviari di Milano. Una storia italiana sul come fare urbanistica

anni dall'Accordo di Programma per la riqualificazione di sette ex scali ferroviari milanesi , ... Un importante strumento per capirefare urbanistica oggi ,avviare una negoziazione fra ...

Pisu-De Laurentiis:. Come sei bella stasera il Resto del Carlino