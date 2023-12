Se fanghi | yoga e sex toys aiutano a gestire l’endometriosi

Leggi su amica

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si sa che sono tante le donne e le celebrities che soffrono di endometriosi. Molte hanno fatto coming out, confessando al mondo di convivere con essa. Sono Alexa Chung e Halsey, Giorgia Soleri e Lena Dunham, Susan Sarandon e Amy Schumer etc. Si sa anche che per questa patologia cronica, per la quale non esiste una cura definitiva, esistono però comportamenti e azioni che possono rendere la convivenza migliore. In questo prezioso manuale, stilato dal dottor Luigi Fasolino, ginecologo specializzato in chirurgia mininvasiva ginecologica, sono contenuti anche percorsi specialistici da seguire, meditazione, trattamenti benessere, fangoterapia, alimentazione, stile di vita e integrazione alimentare e sport. Notizie utili si possono acquisire anche sul portale endogenesi.com: un progetto ...