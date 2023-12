(Di martedì 12 dicembre 2023) L’ATTIVITA’. Sono aperte le iscrizioni per la formazione di volontari del servizio dellainper l’estate 2024.

CICLISMO - Alla soglia dei 39 Froome non molla e punta al Tour

... in qualche angolo della mia mente', ha detto in un'intervista. 'È qualcosa di realistico, ...che arde e che ritarda ogni eventuale progetto da 'pensionato' (come quello di dedicarsi a una...

Scuola estiva in ospedale, iscrizioni pe fare il volontario L'Eco di Bergamo

Scuola estiva di Geomorfologia, Ecologia e Biologia in ambiente marino e insulare Ispra

Scuola estiva in ospedale, al via l’iscrizione per diventare volontario

L’ATTIVITA’. Sono aperte le iscrizioni per la formazione di volontari del servizio della scuola estiva in ospedale per l’estate 2024.

Opera, guasto alla caldaia e alla Don Milani portano i pinguini

Nonostante i giorni di vacanza per il ponte di Sant’Ambrogio, non sono stati fatti i lavori per ripristinare il guasto e le aule sono ancora gelide. L’anno scorso è successo lo stesso imprevisto ...