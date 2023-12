Scoppia il ritorno di fiamma a Temptation Island | i fan impazziranno per questa sorpresa!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 dicembre 2023) Stiamo assistendo a un inaspettato 'di' tra due ex partecipanti di. Chi potrebbero mai essere? per scoprirlo! Ebbene sì, sembra che stia accadendo qualcosa di interessante tra i protagonisti della precedente stagione di. Chi stiamo precisamente nominando? Manuel Maura e Francesca Sorrentino, due concorrenti che hanno suscitato molto dibattito durante la loro partecipazione al noto reality show.: un test per le coppie Per coloro che non ne sono a conoscenza,è un programma televisivo che mette alla prova le relazioni amorose, costringendo le coppie a convivere per un certo periodo con potenziali tentatori e tentatrici. ...