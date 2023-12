SCOOP | Maionchi e Corsi condurranno l’Eurovision Song 2024

Leggi su tvzoom

(Di martedì 12 dicembre 2023) Confermata la coppia di conduttori per il contest europeo da Malmö, in Svezia Nonostante i rumor girati in questi giorni, noi di TvZoom possiamo dirvi chi saranno i conduttori del. Saranno ancora Gabrielee Mara. È quanto risulta a TvZoom, che ha verificato la notizia con più fonti. La riconferma della coppia è dovuta principalmente all’ottimo risultato di ascolti della finale 2023, andata in onda da Liverpool, certificato da Auditel: 34% di share media e 4,9 milioni di telespettatori, miglior performance delle ultime cinque edizioni, fatta eccezione per l’edizione italiana, a Torino, del 2022. Quindi, squadra che vince non si cambia! Hannibal (Nella foto Marae Gabriele) Facebook Twitter LinkedIn ...