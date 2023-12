Sciopero venerdì 15 dicembre | Salvini firma ordinanza e lo riduce a 4 ore

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 12 dicembre 2023) "Hoto per evitare lodi 24 ore del trasporto pubblico che avrebbe paralizzato l'Italiaprossimo". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in un video postato su Instagram. "Il diritto allo- aggiunge- per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimodi lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia. Quindi ho il diritto, anzi il dovere di garantire la mobilità e l'utilizzo dei mezzi pubblici a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e sono orgoglioso di averlo fatto".