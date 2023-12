Sci alpino | prova discesa Val Gardena 2023 | Paris nono | Goldberg col miglior tempo

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’americano Jaredha fatto registrare il(2’02?19) nella primacronometrata dellalibera sulla Saslong, in Val, in vista del trittico di gare valide per la Coppa del Mondo-2024. Lo statunitense ha preceduto di 25 centesimi Aleksander Aamodt Kilde, mentre lo svizzero Stefan Rogentin ha registrato il terzoa 37 centesimi. Buoni segnali da Dominikche fa segnare l’ottavo, mentre Mattia Casse è dodicesimo a 1?47. Appena dietro Florian Schieder con il sedicesimoa 1?80, mentre Christof Innerhofer è trentesimo a 2?88. Soddisfatto dellaDominik: “Non è male, ho trovato una neve diversa dal ...