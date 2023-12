(Di martedì 12 dicembre 2023) 13 discese, 8 Super G, 11 giganti, 13 slalom. Sono 45 ledelladeldi sci, un'annata intensa che prende il via domenica 29 ottobre a Soelden, in Austria, con uno slalom gigante. A novembre, sabato 11 e domenica 12, saranno di scena i velocisti con due...

News su Sci alpino maschile, calendario Coppa del mondo 2023/2024: le date delle gare

Piemonte capitale dello sport e dei giovani: dal 15 dicembre il trofeo Coni invernale

Dal pattinaggio artistico al curling , dall' hokey al freestyle ma anche snowboard ,di fondo , biathlon , triathlon , short track , moltissime le postazioni di gara per vivere a ...

Sci alpino, i precedenti dell'Italia in Val Gardena: ultimo successo sulla Saslong nel 2008. E Ghedina... OA Sport

Sci alpino, i precedenti dell’Italia in Val Gardena: ultimo successo sulla Saslong nel 2008. E Ghedina…

Comincia quel periodo della stagione dove l'Italia diventa il centro della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. In queste settimane si gareggerà in alcuni luoghi storici per il Circo Bianco, parten ...

Calendario sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val Gardena 12 dicembre, programma, startlist

L'Italia entra in gioco e prova a salvare la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Un Circo Bianco che è stato flagellato da cancellazione per cause metereologiche avverse, ma che punta ad ...