Sci alpino | Lisa Grill vince il superG di Coppa Europa a St Moritz Seconda Grenier | Allemand migliore delle azzurre

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo il fine settimana didel Mondo (con anche cancellazione di una gara domenica) si continua a gareggiare a St., dove si è svolto oggi unvalevole per la. Are è stata l’austriaca, che ha ottenuto la sua quarta vittoria in carriera nel circuito, tornando sul gradino più alto del podio quasi tre anni dopo l’ultima volta.posizione per la canadese Valerie(+0.24), che sta cercando di diventare competitiva, come lo è già in gigante indel Mondo, anche nelle prove veloci. A completare il podio c’è l’americana Tricia Morgan, staccata di 36 centesimi dalla vincitrice. Ai piedi del podio un terzetto svizzero guidato da Jasmina Suter ...