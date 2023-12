Sci alpino | Italia prima nella classifica per nazioni femminile in Coppa del Mondo!

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Una rivalità chiara e intensa. Sofia Goggia e Federica Brignone hanno condiviso il podio per la sesta volta in carriera di una gara delladel Mondo di sci. E’ accaduto nell’ultima discesa libera, disputata sulle nevi di St.Moritz (Svizzera). Nel giorno del trionfo della fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, capace di raggiungere l’incredibile cifra di 100 successi individuali tra massimo circuito internazionale, Mondiali e Olimpiadi, le due azzurre hanno dato ulteriore linfa alla squadrana. Alla fine della fiera è arrivato per Goggia è arrivato il 50° podio indel Mondo, mentre per Brignone è il n.60. In tutto questo, le due sono in vetta alladelle pluri-vincitrici azzurre indel Mondo a quota 23 affermazioni. ...