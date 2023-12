Sci alpino | i precedenti di Federica Brignone in Val d’Isere | un solo podio dal 2009

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) La Coppa del Mondo femminile di scisi sposta in Francia per una due giorni nuovamente dedicata alla velocità. Si spera che il meteo possa essere clemente in Vale che la discesa ed il superG in programma vengano entrambi completati regolarmente. In casa Italia c’è grande attesa dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane, che hanno visto unadecisamente protagonista. La valdostana arriva in Francia in seconda posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo e con tante ambizioni di continuare il momento positivo.ha centrato una fantastica doppietta a Tremblant in gigante e poi è salita nuovamente sulin discesa a St. Moritz, mancandolo invece il giorno prima in superG (è stata quinta)per un errore ...