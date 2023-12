Sci alpino | i precedenti dell’Italia femminile in Val d’Isere | sei successi complessivi nella storia | la metà con Sofia Goggia

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) La Coppa del Mondo di sci2023-2024 si prepara per una delle tappe più classiche del suo calendario. Si gareggerà, infatti, in Val. Le nevi francesi sono state spesso teatro di grandi gare per il Circo Bianco e l’Italia vi ha trionfato in ben sei occasioni con le nostre atlete. Andiamo a ripercorrere con le memoria quei momenti indelebili. Il primo sorriso per i colori azzurri sulla pista della Valporta la data del 3 febbraio 1996 con il terzo posto di Isolde Kostnerdiscesa vinta dalla tedesca Katja Seizinger davanti alla statunitense Picabo Street.giornatava l’altoatesina migliora e centra il secondo posto nel superG vinto dalla stessa Seizinger, quindi terza l’austriaca Renate Goetschl. Ancora Isolde Kostner ...