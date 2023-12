Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | a Wengen il recupero di una discesa di Beaver Creek

(Di martedì 12 dicembre 2023) La Fis prova a recuperare qualche gara dopo le numerose cancellazioni arrivate nel corso del primo mese dideldi sci. Soltanto due le gare fin qui portate al termine del calendario. Sarà la località svizzera dia recuperare giovedì 11 gennaio prossimo una delle due discese di cancellate per maltempo a. A, come da programma, nei tre giorni successivi ci saranno un superG, la classicadel Lauberhorn ed uno slalom speciale. SportFace.

Sci alpino, prima prova discesa Val Gardena 2023: Paris nono, Goldberg col miglior tempo

L'americano Jared Goldberg ha fatto registrare il miglior tempo (2'0219) nella prima prova cronometrata della discesa libera sulla Saslong, in Val Gardena, in vista del trittico di gare valide per la ...

LIVE Sci alpino, Prova discesa Val Gardena 2023 in DIRETTA: primo test sulla Saslong dalle 11.45 OA Sport

Sci alpino: Cdm. Miglior crono di Goldberg nel 1° allenamento su Saslong Tiscali

COMUNE DI TRENTO * “MONTE BONDONE WELCOME WINTER“: « STAGIONE INVERNALE, ATTESI SULLA MONTAGNA 300 SKIALPER (15-16-17/12)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ...

Maestro di sci multato perché trovato ubriaco, il Collegio: "Non era in pista: stava festeggiando con amici e parenti dopo la fine del turno"

Al Collegio dei maestri di sci del Trentino sono iscritti 2.900 professionisti (nelle specialità dello sci alpino, nordico, snowboard e telemark) a servizio di 2,9 milioni di turisti invernali del ...