Schlein e la contro-Atreju Meloni convoca Spalletti | Rama e Abascal

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 12 dicembre 2023)si marcano in vista delle Europee. La segretaria del Pd ha deciso di organizzare una sua kermesse, proprio in contemporanea a quella di, lo storico appuntamento di FdI che andrà in scena il prossimo weekend. "Ma non chiamatela anti-", si affretta a direa chi chiede spiegazioni su questo evento del Nazareno. La dem - si legge su Il Messaggero - ha deciso di puntare sull'europeismo e in risposta al "bentornato orgoglio italiano", slogan scelto dalla premier, lale fa eco con "bentornato orgoglio europeo". E proprio per questo gli ospiti sono dei convinti sostenitori di Bruxelles: da Romano Prodi, uno dei padri fondatori dell'Ue a Enrico Letta, fino al commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni. Sepunta ...