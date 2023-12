(Di martedì 12 dicembre 2023) Grave incidente nel tardo pomeriggio lungo il raccordo Sicignano-Potenza, all’altezza della galleria in territorio di Buccino. Due le, originarie di Pomigliano D’Arco, nello sche ha coinvolto unbus – viaggiante in direzione di Potenza – e un’mobile, su un tratto a doppio senso di marcia della galleria. Sono stati effettuati rilievi e accertamenti da parte degli agenti della Polizia Stradale e del personale Anas, con l’intervento anche dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno. Il tratto del raccordo interessato dall’incidente, in direzione Sicignano, è stato chiuso al transito. Il traffico è stato deviato all’altezza di Vietri di Potenza. L'articolo proviene da The Social Post.

News su Schianto tremendo, bus contro auto: vittime

Tremendo incidente ferroviario, schianto fra due treni

Ieri sera poco dopo le 20:00 si è verificato un incidente ferroviario , una sorta di tamponamento tra due treni, un Intercity e un regionale , lungo la linea ferroviaria Bologna - Rimini nel ...

Tremendo schianto fra due auto, l'impatto devastante (FOTO): una persona trasportata in ospedale il Dolomiti

Tremendo schianto fra due auto, l'impatto devastante (FOTO): una persona trasportata in ospedale Virgilio

Monsano, schianto nella notte tra due auto: tre persone all'ospedale

MONSANO - Tremendo schianto nella notte a Monsano: due le auto coinvolte e tre le persone finite all'ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Marche a Monsano per ...

In scooter tra i tavolini del bar. Schianto contro un’auto

Tremendo schianto nella serata di giovedì a Santo Stefano, all’altezza dell’incrocio tra via Cella e via Silvagni, dove un ragazzo in sella a uno scooter TMax è stato travolto da una Citroen Xsara ed ...