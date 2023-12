Scatta l’ora di Frattesi | dal colloquio con Inzaghi al primo match decisivo in Champions

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nella settimana che vede la sua Inter contendere ilposto nel girone diLeague alla Real Sociedad, Simonesi conferma sempre più un allenatore completo. Non solo per la gestione di una squadra sul campo, ma anche per la capacità di spegnere sul nascere ogni possibile caso che possa turbare lo spogliatoio. Minuto 79 di Inter-Udinese. Mkhitaryan viene richiamato in panchina, San Siro si aspetta, ma dalla panchina sbuca Stefano Sensi. Neanche il tempo di interrogarsi sul perché e Simoneè già al fianco del centrocampista azzurro, pronto a rincuorarlo e a motivargli la scelta. In quei trenta secondi c’è sia la volontà di far sentire partecipe ogni elemento dello spogliatoio (in quel caso Sensi) che la bravura nel ricomporre immediatamente ogni possibile frattura. ...