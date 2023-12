Scambio e Sinergia tra le Aree Interne della Campania | focus su Istruzione | Sanità | Trasporti e Occupazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCittà dell’Alta Irpinia, sotto la guidaPresidente Rosa Anna Maria Repole, promuove un incontro di rilevanza regionale che avrà luogo venerdì 15 dicembre 2023, negli spazi del Ristorante Albergo Di Masi, Materdomini, Caposele. L’evento rappresenta un’opportunità unica di dialogo e collaborazione tra le diverse realtà delle, mirato all’individuazione di soluzioni concrete per la crescita e lo sviluppo delle comunità locali. Sarà moderato da Davide Emanuele Iannace, dell’associazione di promozione sociale Give Back Giovani: un Think Tank di studenti, ricercatori, e professionisti in ambito economico, sociale e culturale che organizza iniziative di confronto tra giovani e decisori politici, ...