Saw XI si farà | la data d’uscita svelata in numeri romani

(Di martedì 12 dicembre 2023) Saw XI è ufficiale: la saga di Jigsaw si arricchirà di un altro capitolo, in uscita il 27 settembre 2024; ad annunciarlo, la stessa casa di produzione Lionsgate con un suggestivo post sul proprio profilo Instagram, costituito da un’immagine in cui, su sfondo grigio, campeggiano dei, corrispondenti allasopracitata. Ad aumentare ulteriormente il mistero, la didascalia del post recita: “Il gioco continua”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SAW (@saw) Il capitolo precedente del franchise, Saw X, ha ottenuto un buon successo in sala, guadagnando un centinaio di milioni in tutto il mondo; il film segna il ritorno di Tobin Bell nel ruolo del killer giustiziere, Jigsaw, e si pone temporalmente fra il primo e il secondo film della saga. Sebbene al momento non si ...